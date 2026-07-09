A seguito del furto delle fiale di Fentanyl avvenuto all'ospedale Isrelitico di Roma nei giorni scorsi "stiamo lavorando con tutte le Asl per rafforzare ulteriormente i sistemi di sicurezza. In alcune strutture già c'è il controllo biometrico, attraverso il riconoscimento della retina, quindi già ci sono dei sistemi dei sistemi avanzati, ma ovviamente il lavoro continua". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine di un convegno a Roma, che ha spiegato come tra le misure adottate "abbiamo verificato che vi sia la dotazione su tutte le ambulanze del 118 del farmaco antagonista del Fentanyl in maniera tale che qualsiasi emergenza si dovesse presentare noi abbiamo pronta la risposta. Il nostro personale è formato e preparato sul punto".

