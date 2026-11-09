(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Un vero e proprio "paese" protetto e a misura d'uomo, dove i residenti possono muoversi liberamente tra piazze, giardini, bar e negozi. È il Villaggio Fondazione Roma, il primo centro in Italia completamente gratuito dedicato alla cura e all'assistenza delle persone affette da Alzheimer e Parkinson, visitato oggi dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

La struttura, realizzata dalla Fondazione Roma per l'assistenza residenziale e semiresidenziale nel Parco delle Sabine, nel quartiere Bufalotta, si caratterizza per un modello di assistenza che mette al centro la persona, le sue esigenze e la sua storia. Ospita fino a 120 persone ed è organizzato per ricreare un contesto di vita familiare e comunitario, nel quale gli ospiti non sono semplici destinatari di prestazioni assistenziali, ma protagonisti di percorsi personalizzati, costruiti intorno alle loro capacità e bisogni. Gli ambienti accoglienti, le attività quotidiane e gli interventi non farmacologici contribuiscono il mantenimento delle autonomie individuali.

"Si tratta di un approccio alla patologia che definirei senza dubbio rivoluzionario, che dimostra nei fatti come sia possibile coniugare innovazione, competenza e dignità dell'assistenza", sottolinea Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio.

Tutti i costi di gestione e assistenza, inoltre, sono sostenuti integralmente dalla Fondazione Roma, senza alcun onere per gli ospiti e le loro famiglie.

"Il Villaggio rappresenta un'esperienza che pone al centro la persona, i suoi bisogni e il diritto a una vita dignitosa, anche in presenza di patologie complesse come l'Alzheimer e il Parkinson", spiega Franco Parasassi, presidente della Fondazione Roma. "In questo percorso, il dialogo con le istituzioni è fondamentale per far emergere bisogni spesso poco visibili e promuovere modelli di intervento per offrire risposte concrete alle persone più fragili", conclude Parasassi. (ANSA).

