(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Ai malati con patologie rare, "non basta garantire risposte sanitarie, pur indispensabili: occorre contrastare i pregiudizi, rimuovere gli ostacoli che ancora limitano l'accesso alle cure e combattere ogni forma di isolamento. Significa, prima di tutto, ascoltare le persone, riconoscerne i bisogni e valorizzarne le capacità, affinché le pari opportunità e l'inclusione non restino dichiarazioni di principio, ma diventino esperienze concrete nella vita quotidiana". Lo ha dichiarato Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, in un messaggio inviato all'evento di presentazione della Giornata delle malattie Rare 2027 a Roma.

"In questo quadro si inserisce il tema dell'alfabetizzazione sanitaria, al quale dedico particolare attenzione e che promuovo anche nell'ambito del Consiglio d'Europa, nella prospettiva della tutela dei diritti umani e del contrasto alle discriminazioni - ha aggiunto Roccella -. C'è poi una dimensione che non possiamo mai dimenticare: quella familiare. Ogni malattia, ma a maggior ragione una malattia rara per la sua particolarità, non riguarda soltanto chi ne è direttamente colpito, ma coinvolge l'intero nucleo familiare, ne modifica gli equilibri, i tempi, le scelte e le prospettive".

"Per questo - ha concluso la ministra - è necessario riconoscere e sostenere anche chi ogni giorno si prende cura della persona malata: un impegno che ricade troppo spesso solo sulle donne e, in particolare, sulle madri, e che non può essere lasciato alla sola responsabilità individuale o familiare. È compito delle istituzioni costruire condizioni e strumenti di sostegno che permettano di conciliare la cura con la vita personale e professionale, senza che assistere una persona cara significhi dover rinunciare a una parte della propria vita".

(ANSA).

