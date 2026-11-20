(ANSA) - GENOVA, 20 NOV - L'Azienda ospedaliera metropolitana della Liguria si è aggiudicata il 'Lean Healthcare Award 2026', conquistando il podio nella categoria "Lean Ideas" con il progetto "Programmazione e gestione delle risorse ospedaliere", dedicato alle progettualità in fase di realizzazione. Il 'Lean Healthcare Award' premia a livello nazionale le migliori esperienze di riorganizzazione sanitaria e le organizzazioni che si distinguono per l'adozione di buone pratiche nella gestione e nell'ottimizzazione dei percorsi di cura. Lo comunica l'azienda in una nota.

"La progettualità premiata - si legge - propone un modello di integrazione dei percorsi chirurgici tra i diversi plessi aziendali, in una logica di governo unitario orientata a favorire una gestione più efficace dei processi e a valorizzare i professionisti coinvolti". Per l'assessore regionale alla sanità, Masimo Nicolò, "questo riconoscimento valorizza un percorso di innovazione organizzativa che punta a integrare le risorse e i percorsi chirurgici dei diversi ospedali, superando le frammentazioni e rafforzando il governo unitario della rete".

"Il premio - aggiunge Monica Calamai, direttore generale di Aom Liguria - riconosce il lavoro con cui stiamo costruendo un'unica rete chirurgica tra i nostri ospedali, con un governo unitario dei percorsi. È un risultato che appartiene ai professionisti che ogni giorno ripensano i processi per offrire cure più efficaci ai pazienti". (ANSA).

