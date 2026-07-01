Luglio è il mese internazionale di sensibilizzazione sui sarcomi, famiglia di tumori rari e ultra rari che possono insorgere in qualsiasi parte del corpo e colpire ogni età. Parte quindi la Campagna di Sensibilizzazione Nazionale 2026 #RaroMaNonSolo #YouAreNotAlone, promossa e organizzata da Fondazione Paola Gonzato-Rete Sarcoma ETS con l'adesione di numerose organizzazioni di pazienti - Associazioni e Federazioni - nazionali, e allineata alla Campagna Internazionale.

Gli obiettivi della Campagna sono informare e creare consapevolezza sulla rarità di questa famiglia di tumori e sulle loro sfide; promuovere l'accesso alla diagnosi e trattamenti appropriati presso i centri specializzati; sostenere una presa in carico che metta al centro la persona; amplificare la voce dei pazienti e rafforzare un senso di comunità che ogni giorno si impegna per portare ascolto, attenzione e risposte ai pazienti.

La Campagna social 2026 si colloca nel percorso di crescente sensibilizzazione che la Fondazione Paola Gonzato ha avviato, per la prima volta in Italia, nel 2019, con il lancio della Campagna nazionale "Sarcoma senza confini" allineata alla Campagna "PartOfIt" di Sarcoma UK. Un impegno cresciuto negli anni fino alla realizzazione del primo Libro Bianco sui Sarcomi, per dar voce ai bisogni di una comunità e coinvolgendo progressivamente sempre più le associazioni presenti sul territorio nazionale.

I sarcomi rappresentano un'area oncologica eterogenea e complessa, caratterizzata da importanti criticità. Proprio per questo è necessario costruire una "rete" capace di diventare sempre più "comunità".

L'idea che muove l'iniziativa è 'Perché Raro non significa Solo': dal dolore e dalle storie personali a un respiro universale per dare il via ad un nuovo umanesimo e creare un senso di comunità capace di favorire diagnosi tempestive e corrette, trattamenti appropriati e una presa in carico globale dei pazienti.

