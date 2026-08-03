Un meccanismo che rende alcuni sarcomi resistenti a specifiche terapie è stato identificato dal Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone). Lo studio, in collaborazione con l'Ospedale policlinico San Martino di Genova, è stato pubblicato su Journal of experimental and clinical cancer research e indica nella proteina Twist1 un potenziale biomarcatore e un nuovo bersaglio terapeutico.

"Il lavoro - spiega la direttrice del laboratorio di Oncogenetica e oncogenomica funzionale del Cro, Roberta Maestro - dimostra che la proteina Twist1 svolge un ruolo determinante nella resistenza agli inibitori di Mdm2, una classe di farmaci sviluppata per riattivare l'oncosoppressore p53, uno dei principali sistemi di difesa naturale contro lo sviluppo dei tumori. Questa strategia terapeutica era considerata particolarmente promettente nei sarcomi perché, in molti di questi tumori e, in particolare, nei liposarcomi e nei sarcomi intimali, l'oncosoppressore p53 è potenzialmente attivo, ma la sua attività è bloccata dalla proteina Mdm2. Gli inibitori di Mdm2 sono stati progettati proprio per rimuovere questo blocco e agiscono impedendo l'interazione tra p53 ed Mdm2".

Gli inibitori non sono tuttavia efficaci in tutti i pazienti.

La ricerca ha dimostrato che Twist1 agisce come una 'pinza' molecolare, favorendo l'interazione tra p53 e Mdm2 e rendendo gli inibitori meno efficaci. Eliminando Twist1, l'interazione si allenta e i farmaci ristabiliscono l'attività antitumorale, suggerendo che Twist1 sia un biomarcatore predittivo e un possibile bersaglio terapeutico.

"I risultati dovranno essere ora validati in studi clinici e, se confermati, l'espressione di Twist1 potrebbe essere impiegata per identificare i pazienti con maggiori probabilità di beneficiare degli inibitori di Mdm2, consentendo di sfruttare interamente il potenziale di questa promettente strategia terapeutica" , ha concluso Maestro.

