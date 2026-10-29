(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Siamo soddisfatti" dei fondi destinati alla sanità nella Legge di Bilancio e "adesso bisogna utilizzarli bene". Per quanto riguarda l'esatta ripartizione delle risorse "nello specifico ci lavoreremo. Abbiamo a cuore anche tutti i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari, oltre che il pronto soccorso. Mi fa piacere soprattutto che ci sia stata una grande attenzione verso i fragili, che rappresentano la parte della popolazione a cui secondo me la sanità deve dare più attenzione in questo momento". Lo ha detto il ministro della salute, Orazio Schillaci, a margine di un evento all'ospedale Isola Tiberina a Roma. (ANSA).

