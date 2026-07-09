(ANSA) - ROMA, 09 LUG - "L'invecchiamento della popolazione, l'innovazione tecnologica, l'intelligenza artificiale, i nuovi bisogni di salute ci pongono davanti a sfide importanti che possiamo affrontare solo valorizzando il capitale più prezioso del nostro servizio sanitario nazionale, i suoi professionisti.

Ascoltare i medici, comprendere le motivazioni, le aspettative e le difficoltà è fondamentale per continuare a costruire politiche capaci di rafforzare il servizio sanitario nazionale e renderlo sempre più vicino ai cittadini". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel videomessaggio inviato al convegno 'Il lavoro dei medici nell'Italia custodita dalla cura' organizzato dalla Fnomceo, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri a Roma.

Per Schillaci, "è necessario rendere la professione medica più attrattiva, soprattutto per i giovani" e "questo significa offrire percorsi di crescita, condizioni di lavoro adeguate, maggiore sicurezza, meno burocrazia, più tempo da dedicare alla cura delle persone, stipendi migliori ed esattamente quello che abbiamo fatto durante questo mandato di governo e che continueremo a fare fino all'ultimo giorno di lavoro".

"Lo abbiamo fatto - ha ricordato Schillaci - anche grazie al confronto forte e costruttivo con tutti i medici, con le loro rappresentanze, che hanno dato e danno un contributo fondamentale per costruire la sanità del futuro".

Sulle innovazioni tecnologiche in sanità "le opportunità straordinarie vanno colte, ma con la consapevolezza che nessuna innovazione potrà sostituire le competenze, il senso di responsabilità e il rapporto di fiducia che ogni medico costruisce con i propri pazienti", ha concluso Schillaci, "ringraziando tutte le professioniste e i professionisti che ogni giorno con grande competenza, passione e spirito di servizio garantiscono il diritto alla salute dei cittadini".

(ANSA).

