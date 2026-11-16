(ANSA) - ROMA, 16 NOV - In riferimento alla manifestazione organizzata per il 5 dicembre a Roma da sindacati, professionisti sanitari e studenti per chiedere maggiori investimenti nella sanità pubblica, "ho già incontrato alcuni di loro e vedremo se riusciremo a inserire questi" nuovi "fondi per chi in maniera esclusiva si dedica al Servizio sanitario nazionale". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci a margine di un evento al ministero della Salute.

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