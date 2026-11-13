A tre anni dall'approvazione, la Legge 130, che consente la diagnosi precoce del diabete di tipo 1 attraverso l'introduzione di un programma di screening pediatrico è "un provvedimento innovativo che è diventato un modello a cui guardano con interesse anche altri Paesi. Oggi l'impegno è quello di dare seguito al dettato normativo ed è quello che stiamo facendo". Lo spiega il ministro della Salute, Orazio Schillaci , nel messaggio inviato al convegno per la Giornata mondiale del Diabete, promosso a Montecitorio.



"È una legge - spiega Schillaci - che ha tracciato una strada importante che vogliamo percorrere basando ogni scelta sulle evidenze scientifiche e sui dati, avendo come obiettivo ultimo quello di trasformare le opportunità offerte da questa legge in risultati concreti per i cittadini".

Dietro ogni dato, ogni screening e ogni codice di esenzione, aggiunge il ministro, "c'è un bambino e dietro ogni bambino c'è una famiglia, con le proprie preoccupazioni, le proprie speranze e il diritto di guardare al futuro senza paura. È proprio pensando a loro che questa legge è nata".

La sfida, conclude, "è quella di dare continuità al percorso avviato, consolidando la collaborazione tra istituzioni, comunità scientifica, professionisti sanitari e associazioni, affinché gli obiettivi della legge possano tradursi in benefici effettivi e omogenei su tutto il territorio nazionale".

Per ilpresidente della Commissione Affari sociali della Camera, Ugo Cappellacci, lo screening per individuare precocemente il diabete di tipo 1 e la celiachia permette di prevenire complicanze anche gravi e di offrire ai bambini maggiori opportunità di cura". La legge 130 del 2023 che lo ha introdotto "dimostra quanto la politica possa incidere sulla salute delle persone, soprattutto quando sceglie di investire sulla prevenzione".

Il percorso, aggiunge Cappellacci, "ha raggiunto un altro importante traguardo con la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ultimo decreto attuativo. Il quadro normativo è quindi completo e possiamo finalmente passare alla piena attuazione del programma nazionale". Ma l'impegno, assicura, deve proseguire. "Dobbiamo continuare a investire nella prevenzione, nella diagnosi precoce, nella ricerca e nell'informazione, affinché questi strumenti siano accessibili a tutti, indipendentemente dal territorio in cui si vive", conclude Cappellacci.

"La facciata di Montecitorio sarà illuminata di blu domani, in occasione della Giornata mondiale del diabete. Un'iniziativa che vuole anche celebrare i risultati raggiunti grazie alla legge sullo screening pediatrico per l'individuazione precoce del diabete di tipo 1 introdotto dalla legge 130 del 2023". Ad annunciarlo è stato Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei deputati, intervenendo al convegno organizzato a Montecitorio.

La legge, di cui Mulè è stato promotore, ha introdotto un programma nazionale di screening nella popolazione pediatrica per individuare precocemente il rischio di sviluppare il diabete di tipo 1 e la celiachia. Attualmente, secondo il programma nazionale, lo screening è previsto per i bambini tra i 5 e i 6 anni. L'obiettivo, ha spiegato Mulè, è anticipare a 2 anni l'età prevista. "Cercheremo di anticipare a due anni l'età dello screening per individuare il diabete di tipo 1 nei bambini, evitando casi di chetoacidosi diabetica, che possono avere gravi conseguenze sulla salute e comportano costi di migliaia di euro per ricoveri che potrebbero essere evitati", ha concluso Mulè.