(v. 'Te lo direbbe ..', delle ore 11.37) (ANSA) - ROMA, 18 NOV - "Il contrasto dell'antibimicrobicoresistenza è fondamentale, è una delle priorità per la sicurezza sanitaria e richiede un'azione coordinata tra prevenzione, ricerca, diagnostica e cooperazione internazionale. Parliamo di un nemico silenzioso che minaccia di vanificare i progressi della medicina moderna grazie ai quali oggi molte malattie sono curabili. Su questo fronte l'impegno del Ministero è stato massimo negli ultimi quattro anni e continuerà ad esserlo. Ricordo che siamo tra le prime Nazioni al mondo ad aver creato un fondo dedicato agli antibiotici di riserva". Lo dichiara il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione della Giornata europea per l'uso consapevole degli antibiotici.

Per Schillaci, "la perdita di efficacia degli antibiotici può rendere difficili le cure e compromettere la sicurezza di molte procedure mediche. È un problema che riguarda la salute pubblica, l'organizzazione dell'assistenza e la protezione dei pazienti più fragili che sono da sempre la nostra priorità".

In questo contesto, "la campagna realizzata da Aifa, in collaborazione con il ministero della Salute, rappresenta uno strumento di supporto importante per contribuire alla diffusione di una chiara informazione sull'assunzione consapevole degli antibiotici - aggiunge il ministro -. Anche attraverso iniziative come questa i cittadini possono diventare, infatti, preziosi alleati delle istituzioni e dei professionisti del mondo sanitario". (ANSA).

