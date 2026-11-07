"Per il 2026 è stato quantificato un fabbisogno di 809 farmacisti specialisti complessivi, di cui ben 490 specificamente destinati alla farmacia ospedaliera" e, nel frattempo, sono state poste le basi normative per la retribuzione degli specializzandi in farmacia ospedaliera: lo ha detto oggi a Roma il ministro della Salute Orazio Schillaci intervenendo al convegno della Società italiana di farmacia ospedaliera (Sifo).

Sulla retribuzione degli specializzandi il ministro ha detto inoltre che "è una risposta concreta a una richiesta storica portata avanti proprio dalla Sifo e il ministero è ora al lavoro per la rapida emanazione dei decreti attuativi".

Schillaci ha inoltre rilevato che all'interno del dipartimento della Programmazione sanitaria è stato istituito un nuovo Ufficio dedicato alla Tracciabilità dei dispositivi medici e dei farmaci: "uno strumento - ha osservato - per garantire la manutenzione dei flussi informativi sui medicinali (dalle anagrafiche della filiera ai farmaci esteri e galenici), in simbiosi con la competenza tecnica dei dirigenti farmacisti".

Per il ministro "i presidi farmaceutici guidati dai farmacisti ospedalieri sono i veri nodi di congiunzione tra l'innovazione tecnologica, l'appropriatezza terapeutica e anche i nuovi modelli gestionali. Tra l'altro, gestire la governance dei farmaci innovativi, dei biosimilari e dei dispositivi medici oggi vuol dire guidare il Servizio sanitario nazionale verso il futuro".

