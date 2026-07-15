Allo stato attuale sono più di 1200 le case di comunità operative sul territorio nazionale. Ad annunciarlo, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenuto ad Agorà Estate, citando i dati raccolti dalle Regioni.

Per Schillaci, quella delle case di comunità, è "una vera e propria rivoluzione nella sanità pubblica italiana" dovuta al fatto "che sono stati utilizzati i fondi del Pnrr e sono stati raggiunti tutti i target".

Il ministro ha poi spiegato che sarà avviata "una comunicazione informativa per far capire" ai cittadini "cosa si può fare in queste strutture e dove sono dislocate", con l'auspicio "che man mano, nel tempo, diventeranno sempre più familiari agli italiani".

Schillaci ha ricordato che le case di comunità sono strutture sanitarie nelle quali "i cittadini possono trovare sia i medici di medicina generale che altri specialisti, insieme ad infermieri e altri operatori socio sanitari, che insieme compongono un équipe multidisciplinare". Infine, sul ruolo dei medici di medicina generale "c'è stato un accordo nazionale da noi fortemente voluto in modo tale che non ci siano più disparità tra Regioni, con i medici di medicina generale che presteranno una parte del loro tempo proprio all'interno delle case di comunità".

