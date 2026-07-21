(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "Bisogna garantire che la rarità di una patologia non si traduca mai in minori possibilità di diagnosi, cura e assistenza. I tumori neuroendocrini sono neoplasie rare e complesse per le quali è fondamentale promuovere una maggiore informazione e sensibilizzazione così da favorire diagnosi sempre più tempestive". Lo ha dicharato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in un messaggio inviato al convegno 'Tumori neuroendocrini, oltre la rarità: dai reali bisogni alle possibili soluzioni' tenutosi al Senato.

"Oggi l'innovazione terapeutica sta aprendo nuove prospettive, ma perché queste si traducano in benefici concreti è indispensabile una presa in carico multidisciplinare, sostenuta da reti specialistiche solide, da una stretta integrazione fra ospedale e territorio e da un accesso equo alle cure - ha aggiunto Schillaci -. In questa direzione si muove l'impegno del ministero della Salute attraverso il Piano oncologico nazionale, il consolidamento delle reti oncologiche regionali e il rinnovamento del coordinamento funzionale della rete nazionale dei tumori rari".

Per il ministro, "l'obiettivo è rendere l'assistenza sempre più appropriata, uniforme e vicina ai bisogni delle persone" anche grazie "al confronto fra istituzioni, professionisti sanitari, ricercatori e associazioni dei pazienti". (ANSA).

