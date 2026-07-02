(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Sì del ministro della Salute all'istituzione di un tavolo tecnico per contrastare l'esercizio abusivo della professione nel settore della medicina estetica: lo ha detto oggi il ministro Orazio Schillaci, rispondendo al question time. "Si valuta favorevolmente la proposta di istituire un tavolo tecnico istituzionale con l'obiettivo di raccordare le competenze dei diversi attori coinvolti per porre in essere misure finalizzate a contrastare l'esercizio abusivo della professione e a garantire una corretta informazione al cittadino", ha detto il ministro.

Gli abusi nel campo della medicina estetica sono un "fenomeno serio", ha osservato Schillaci, e "nel primo semestre di quest'anno il Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute ha effettuato 777 controlli su centri e ambulatori estetici. I numeri ci dicono che i controlli ci sono e funzionano, ma i controlli, da soli, non bastano".

Per questo il ministro ha detto di condividere le proposte emendative sulla medicina estetica e sulla chirurgia plastica estetica nel comparto privato inserite nel disegno di legge A.C.

2365, "Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie", all'esame del Parlamento. Queste prevedono l'istituzione di Registri provinciali dedicati per la medicina estetica, presso gli Ordini dei medici e che potrà esercitare la chirurgia plastica estetica nel privato solo chi ha la laurea in medicina e una specializzazione di area medica, o chi opera da almeno sette anni con una casistica comprovata e verificata dall'Ordine, non con un'autocertificazione. (ANSA).

