(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Sulle liste d'attesa, "credo che la strada che abbiamo intrapreso due anni fa con la legge sia quella giusta e abbiamo instaurato una sana competizione tra le Regioni. Riguardo ai dati positivi, non so dire se siano dovuti ai risultati del servizio pubblico o del privato accreditato.

Non faccio distinzioni, perché per i cittadini l'importante è fare gli esami nei tempi stabiliti e non pagare il ticket se sono esenti o pagarlo quando lo devono pagare". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine dell'inaugurazione del museo rinnovato dell'Istituto superiore di sanità, commentando il Bollettino sulle liste di attesa realizzato dall'Agenas.

"Come sempre - ha proseguito - il dato che mi piace di meno è questa disuguaglianza nell'offerta e nella presa in carico dei pazienti tra Regione e Regione: su questo bisogna lavorare.

Credo però che, finalmente, avere un metodo scientifico, che ho voluto fortemente, per misurare quello che avviene nella sanità pubblica e nelle liste di attesa sia importante perché abbiamo lo strumento che ci permette, se c'è la volontà, di migliorare".

(ANSA).

