Sulle liste d'attesa "laddove riscontrassimo delle situazioni di grave inadempienza" da parte delle Regioni, "non esiterò a esercitare i poteri sostitutivi.

Ma, detto questo, sottolineo che sulle liste d'attesa ci vuole un gioco di squadra che deve essere fatto dal ministero, dalle Regioni dagli assessori regionali e anche dai cittadini". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenendo al Forum Salute e Innovazione a Roma.

"Tutti i dati - ha proseguito - dimostrano che ci sono state, nei primi nove mesi di quest'anno, 2 milioni di prestazioni in più rispetto all'anno precedente. Anche se molto resta ancora da fare, quello che rivendico è che oggi l'Italia ha un sistema scientifico e collaudato per capire quello che manca, come manca e come intervenire. Adesso insieme alle Regioni bisogna trovare le soluzioni per i cittadini".

