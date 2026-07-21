(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Sulla revisione del prontuario farmaceutico avanzata dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), che potrebbe prevedere per ogni categoria terapeutica di farmaci, anche con principi attivi differenti, il rimborso solo del farmaco con il prezzo più basso, "ci sarà a breve un incontro con l'Aifa". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Orazio Schilaci a margine dell'inaugurazione del museo rinnovato dell'Istituto superiore di sanità. (ANSA).
Schillaci, 'su prontuario farmaceutico presto incontro con l'Aifa'
21 luglio 2026 • 07:36
(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Sulla revisione del prontuario farmaceutico avanzata dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), che potrebbe prevedere per ogni categoria terapeutica di farmaci, anche con principi attivi differenti, il rimborso solo del farmaco con il prezzo più basso, "ci sarà a breve un incontro con l'Aifa". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Orazio Schilaci a margine dell'inaugurazione del museo rinnovato dell'Istituto superiore di sanità. (ANSA).