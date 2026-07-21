(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "Le Case di comunità credo debbano funzionare con un team multispecialistico e quindi anche con i medici specialisti, sempre nell'interesse dei cittadini". Sulle resistenze espresse dai medici ospedalieri, "credo che la cosa fondamentale sia la volontarietà di chi viene a lavorare nelle Case di comunità, in modo da avere risultati migliori". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine dell'inaugurazione del museo rinnovato dell'Istituto superiore di sanità. (ANSA).

