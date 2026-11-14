In Italia 6 oncologi su 10 sono 'malati' di burnout, l'esaurimento psico-fisico indotto dal lavoro, e per il 55% e' eccessivo il tempo dedicato alla burocrazia che toglie spazio ai pazienti: infatti, si dedicano almeno 6 ore la settimana al controllo e alla compilazione di documentazione burocratica, posta elettronica, cartelle cliniche o ad altre mansioni amministrative. Per il 54%, poi, è scarso l'accesso ai servizi di supporto psicologico ed il 64% lamenta minacce e aggressioni verbali. Queste le principali criticità che minacciano il benessere professionale dei medici oncologi.

E' quanto ha evidenziato un'indagine promossa dall'Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica) e dalla Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere).

Per migliorare queste situazioni di disagio sarebbero anche necessari una riduzione dei carichi di lavoro (82%) e maggiori riconoscimenti e valorizzazioni professionali (35%). I risultati dell'indagine sono stati presentati al Congresso nazionale Aiom, e si tratta solo della prima di una serie d'iniziative congiunte fra Aiom e Fiaso, che hanno firmato un nuovo protocollo d'intesa. Il benessere degli operatori "rappresenta una componente essenziale per tutelare la qualità, la sicurezza e anche la sostenibilità dei servizi sanitari - sottolinea Massimo Di Maio, presidente Aiom -. Nel complesso ambito dell'assistenza ai malati oncologici e del trattamento dei tumori, esistono diversi fattori che possono compromettere la qualità di vita e l'equilibrio psico-fisico dei lavoratori. I più frequenti sono l'intensità emotiva della relazione di cura, la crescente complessità dei percorsi diagnostico-terapeutici, i carichi assistenziali e le responsabilità organizzative".

Secondo Giuseppe Quintavalle, presidente Fiaso, "la qualità delle cure comincia anche da chi le garantisce ogni giorno. Da tempo denunciamo le aggressioni nei Pronto soccorso e nei reparti: la violenza contro chi cura è inaccettabile. Ma dobbiamo affrontare anche il burnout, i carichi di lavoro, la burocrazia e il bisogno di sostegno psicologico. Le aziende sanitarie sono già impegnate su questi fronti e la collaborazione con Aiom ci permette di migliorare ancora".

"Il peso della burocrazia sull'attività quotidiana degli oncologi è ormai eccessivo e sottrae tempo prezioso alla cura dei pazienti - sottolinea Rossana Berardi, presidente aletto Aiom -. Sebbene alcune strutture sanitarie abbiano già introdotto buone pratiche organizzative per alleggerire gli adempimenti amministrativi, sei oncologi su dieci lavorano ancora in realtà in cui questi interventi non sono previsti. Le nuove tecnologie possono rappresentare un valido alleato, ma è necessario un impegno concreto per una reale sburocratizzazione dell'oncologia". Altrettanto "urgente - aggiunge - è affrontare il tema del benessere psicofisico dei professionisti, e si rende necessario proporre alle Istituzioni di riconoscere formalmente la particolare esposizione degli oncologi, degli ematologi e dei professionisti delle cure palliative al rischio psicosociale ed emotivo-relazionale, prevedendo linee guida nazionali e misure organizzative concrete".



