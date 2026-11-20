(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Cinque centri clinici, coordinati dall'Istituto per le Malattie Infettive Spallanzani, mettono in rete competenze e risorse per portare la prevenzione di Hiv e infezioni sessualmente trasmissibili nei luoghi frequentati dai giovani, a partire dalle università e dai centri sportivi.

L'iniziativa è promossa in occasione della European Testing Week dal 23 - 30 novembre, e vede l'adesione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea, il Policlinico Umberto I, la Fondazione Policlinico Gemelli e il Policlinico Tor Vergata.

Secondo l'ultimo aggiornamento dei sistemi di sorveglianza dell'Istituto Superiore di Sanità, nel 2024 le segnalazioni di infezioni sessualmente trasmesse sono state quasi 8mila, in aumento del 12% rispetto all'anno precedente, con una crescita più marcata per clamidia e gonorrea. Anche per l'Hiv la diagnosi precoce resta una sfida: circa sei persone su dieci scoprono l'infezione in fase tardiva, con conseguenze sulla salute individuale e sulla possibilità di interrompere la catena di trasmissione.

Il progetto coniuga il binomio sport-prevenzione con la necessità di raggiungere i giovani. Da qui l'alleanza con i centri sportivi universitari che diventano così luoghi privilegiati per facilitare l'accesso a informazioni, counselling e test per Hiv e altre infezioni a trasmissione sessuale.

La Testing Week prevede anche interventi realizzati in collaborazione con le associazioni del territorio, tra cui Anlaids, il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, Plus Roma e la Cooperativa sociale BeFree, per promuovere la prevenzione anche nei centri anziani e tra le persone in condizioni di vulnerabilità, comprese le persone senza dimora e i migranti. (ANSA).

