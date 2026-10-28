(ANSA) - VERONA, 28 OTT - Venti fiale di un farmaco dichiarate come cosmetici per eludere i controlli doganali hanno portato gli investigatori a un uomo che pubblicizzava sui social trattamenti di medicina estetica senza essere abilitato alla professione medica. È quanto emerso da un'indagine su un traffico illecito di farmaci e sull'esecuzione abusiva di trattamenti estetici, condotta da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Nas dei carabinieri e Agenzia italiana del farmaco nell'ambito di un'attività internazionale coordinata da Europol.

L'inchiesta è partita dal controllo, all'aeroporto di Montichiari, di una spedizione proveniente dall'estero con 20 fiale di un prodotto farmaceutico tipo Metox, falsamente dichiarate come cosmetici. La merce è stata sequestrata perché introdotta al di fuori dei canali autorizzati e trasportata senza le necessarie garanzie igienico-sanitarie. Seguendo la spedizione, gli investigatori sono risaliti al destinatario e hanno scoperto che promuoveva attraverso diversi profili social trattamenti di medicina estetica, pur non avendo alcun titolo per esercitare la professione medica. L'uomo è stato quindi denunciato. La successiva perquisizione nella sua abitazione, in provincia di Verona, ha portato alla scoperta di una stanza adibita a studio medico. Qui i carabinieri hanno trovato agende con numerosi appuntamenti, una dozzina di fiale di botulino, una hyaluronic pen con aghi pronts all'uso e farmaci anestetici non approvati dall'Aifa. Sequestrati anche un'apparecchiatura per la centrifugazione del sangue e materiale sanitario destinato a trattamenti estetici basati sulla reiniezione di plasma concentrato, utilizzati con finalità di rigenerazione dei tessuti. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato gravi irregolarità igieniche e strutturali. L'analisi dei prodotti, delle agende e della documentazione contabile ha consentito di individuare una potenziale destinazione per oltre cento trattamenti estetici. (ANSA).

