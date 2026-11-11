(ANSA) - ROMA, 11 NOV - L'eccellenza artigianale italiana di sette maestri dell'alta pasticceria e della panificazione si mette al servizio della cura, trasformando la passione per il gusto in un gesto di vicinanza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie: è la campagna 'Buoni insieme - Il gusto di fare del bene' realizzata in favore della fondazione 'La miglior vita possibile', i cui proventi contribuiranno a sostenere le attività dell'Hospice Pediatrico di Padova e la realizzazione, sempre a Padova, del nuovo Centro regionale veneto per le cure palliative. Progettata su oltre 3.000 metri quadrati immersi nel verde, la nuova struttura amplierà la ricettività da 4 a 12 posti letto (di cui 4 dedicati al respite care, i ricoveri di sollievo pensati per offrire un momento di riposo alle famiglie). Un ambiente concepito per superare la rigidità dell'ospedale: stanze singole accoglienti con angolo cottura per i genitori, aree per attività diurne e terapie ricreative, dove l'alta specializzazione medica si sposa con il calore di una casa.

Protagonista dell'iniziativa solidale è l'esclusiva selezione d'autore composta da sei confezioni di biscotti artigianali e due creme spalmabili ('Crema del Cuore' al cioccolato e 'Crema del Sorriso' al caramello salato). A firmare le ricette della box è la squadra composta da Massimiliano Alajmo, Corrado Assenza, Luigi Biasetto, Lucca Cantarin, Leonardo Di Carlo, Ezio Marinato e Luca Rasi. A completare questo cerchio di solidarietà è il confezionamento delle scatole, affidato ai ragazzi diversamente abili di Talents Lab a Saccolongo (Padova).

"Sostenere l'Hospice pediatrico del Veneto e costruire la nuova struttura significa offrire dignità, sollievo e assistenza specialistica a intere famiglie che affrontano ogni giorno percorsi complessi - dichiara Giuseppe Zaccaria, presidente della Fondazione La Miglior Vita Possibile - Con 'Buoni insieme' i maestri del gusto ci dimostrano che l'eccellenza si esprime al meglio quando si prende cura degli altri. Grazie di cuore a loro e ai ragazzi di Talents Lab per la partecipazione in questa iniziativa solidale. Grazie a tutte le persone che sceglieranno i Buoni insieme per i regali di Natale, sostenendo le attività della fondazione per garantire a ogni bambino il diritto alla miglior qualità di vita possibile". (ANSA).

