(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Tutelare l'autonomia e la piena operatività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid-19. E' l'appello al Presidente della Repubblica e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato, presentato dall'associazione ContiamoCi!, e sottoscritto da oltre 400 persone, tra cui medici, professionisti sanitari, ricercatori e docenti universitari. Spiccano, tra i firmatari, il presidente dell'associazione Dario Giacomini, medico specialista in Radiodiagnostica, e Maria Rita Gismondo, specialista in Microbiologia Clinica e Virologia. L'iniziativa, si legge in una nota, nasce in risposta alle critiche rivolte alla conduzione dei lavori della Commissione. Con questo appello, ContiamoCi! porta nel dibattito pubblico la voce di chi, anche nel mondo medico e scientifico, sostiene il lavoro d'inchiesta e chiede che il Parlamento possa esercitare pienamente le proprie prerogative. "Riteniamo che il pieno esercizio delle preroga ve di sindacato ispettivo del Parlamento - scrivono i 400 firmatari dell'appello - non solo non rappresenti in alcun modo un attacco all'autonomia della scienza, ma ne costituisca, al contrario, la più solida garanzia. Sottrarre le basi scientifiche delle decisioni assunte durante la pandemia a una verifica rigorosa e indipendente significherebbe confondere la scienza con il dogma e sovrapporre l'operato di migliaia di professionisti sanitari alle scelte discrezionali dei decisori politici e amministrativi dell'epoca". I firmatari chiedono di ricostruire il percorso delle decisioni assunte durante l'emergenza, verificare quali evidenze scientifiche abbiano sostenuto le misure che hanno inciso sui diritti dei cittadini e accertare come siano state impiegate le risorse pubbliche stanziate. L'appello richiama la necessità di distinguere le responsabilità di chi ha assunto le decisioni politiche e amministrative dal lavoro dei professionisti sanitari che hanno assistito i pazienti durante la pandemia. I cittadini hanno diritto di sapere chi ha preso le decisioni, su quali basi e come sono state utilizzate le risorse pubbliche - dichiara Giacomini - Per questo chiediamo che la Commissione possa proseguire il proprio lavoro in piena autonomia. Il rigore con cui si verificano i fatti e si ascoltano le diverse posizioni è ciò che può rafforzare la fiducia dei cittadini nella sanità pubblica e nelle istituzioni". (ANSA).

