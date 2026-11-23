(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "In Italia il 26% dei ragazzi tra i 3 e i 17 anni è in eccesso di peso. La percentuale sale al 32,3% nei bambini tra i 3 e i 10 anni. L'obesità è 3 volte più frequente nei gruppi socialmente svantaggiati. E l'eccesso di peso in età evolutiva è un fattore di rischio per molte malattie croniche da adulti. Inoltre, un indice di massa corporea elevato (Bmi) costa all'Italia una cifra stimata di 20,3 miliardi di euro all'anno, 345 euro pro capite (0,9% del Pil), suddivisi in 12,9 miliardi di euro di costi diretti (63%) e 7,5 miliardi di euro di costi indiretti (37%). Sono alcuni dei motivi per i quali è assolutamente prioritario promuovere un forte investimento in termini di risorse economiche insieme ad una grande campagna di sensibilizzazione culturale che riteniamo strategica per affrontare questa sfida che ha ricadute sociali, culturali ed economiche estremamente rilevanti, in particolare per le giovani generazioni". Lo sostiene il presidente della Sicob, Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità e delle Malattie Metaboliche, Maurizio De Luca, citando dati Istat elaborati da IBDO Foundation e Osservatorio Permanente sullo Sport della Fondazione SportCity pubblicati da Sicob e Ohe Efpia.

"In ambito europeo l'Italia presenta livelli elevati di sovrappeso infantile e una bassa attività fisica tra gli adolescenti. Circostanza che porta ad esercitare una pressione crescente sulla salute della popolazione negli anni a venire.

Ecco perché è fondamentale agire subito attraverso, da un lato, un'azione culturale - ha osservato De Luca - e, dall'altro, rendendo al più presto pienamente efficaci gli strumenti legislativi esistenti attraverso l'emanazione dei decreti attuativi e dei regolamenti di esecuzione della legge sull'obesità, così da renderne operativi i contenuti e garantire ai pazienti un accesso uniforme ai percorsi di prevenzione, diagnosi e cura su tutto il territorio nazionale". (ANSA).

