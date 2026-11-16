(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "Abbiamo inviato una formale diffida ai presidenti" delle associazioni datoriali della sanità privata "Aiop e Aris, rivolgendoci anche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al ministro della Salute Orazio Schillaci e al presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, per chiedere l'immediata apertura del tavolo negoziale per il rinnovo del Ccnl della sanità privata, scaduto ormai da otto anni": lo dichiarano congiuntamente Federico Bozzanca, segretario generale Fp Cgil, Roberto Chierchia, segretario generale Cisl Fp, e Rita Longobardi, segretaria generale Uil Fp.

"Abbiamo dato alle associazioni datoriali dieci giorni per comunicare una data certa e ravvicinata per l'avvio della trattativa. In assenza di risposte - proseguono i sindacati - siamo pronti a intensificare la mobilitazione e a valutare anche iniziative legali per il riconoscimento di retribuzioni adeguate ai principi sanciti dall'articolo 36 della Costituzione. Non siamo più disponibili ad accettare ulteriori rinvii".

Per i sindacati "il tentativo obbligatorio di conciliazione del 2 novembre presso il ministero del Lavoro, conclusosi con un verbale di mancato accordo, ha confermato la gravità della situazione. Per questo chiamiamo direttamente in causa anche il Governo, il ministero della Salute e la Conferenza delle Regioni, affinché assumano un ruolo attivo nel superamento di una vertenza che riguarda lavoratrici e lavoratori di strutture che operano in regime di accreditamento e contribuiscono al funzionamento del Servizio sanitario nazionale".

"Non si può continuare a garantire risorse pubbliche per l'erogazione delle prestazioni sanitarie - concludono - senza pretendere, al tempo stesso, il pieno riconoscimento del valore del lavoro di chi quelle prestazioni rende possibili". (ANSA).

