(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Anche la grecia riconosce quello dell'infermiere come un lavoro usurante, mentre l'Italia continua a rinviare una riforma attesa da anni. È la denuncia del sindacato Nursing Up, che ricorda come secondo le più recenti evidenze scientifiche, quella infermieristica è una delle professioni maggiormente esposte al logoramento fisico e psicologico, con una metanalisi europea pubblicata nel 2025 che evidenzia come l'87,8% degli infermieri soffre di disturbi muscoloscheletrici lavoro-correlati.

"Nel nostro Paese continuiamo a convivere con una contraddizione ormai evidente - spiega Antonio De Palma, presidente di Nursing Up -. Il decreto legislativo 67/2011 riconosce come usuranti alcune attività lavorative, o altre particolarmente gravose, in presenza di condizioni predefinite, ma continua a non riconoscere la professione infermieristica come lavoro usurante in quanto tale".

"Eppure - sottolinea il sindacalista - siamo i professionisti sanitari che trascorrono più tempo accanto ai pazienti, garantiamo l'assistenza anche ventiquattro ore su ventiquattro, affrontiamo turni notturni, emergenze, movimentazione quotidiana di pazienti non autosufficienti, rischio biologico, aggressioni e un carico emotivo che accompagna ogni fase della malattia".

Per il sindacato, in diversi Paesi europei il tema dell'usura professionale degli infermieri ha già trovato risposte concrete.

Oltre alla Grecia, il modello più avanzato è quello dell'Austria, che dal primo gennaio 2026 ha inserito infermieri, assistenti e ausiliari infermieristici tra le professioni ricomprese nel regime dei lavori usuranti, che prevede la possibilità di pensione anticipata.

In Francia, il sistema riconosce i principali fattori di penosità lavorativa, come il lavoro notturno e i turni particolarmente gravosi, consentendo anche agli infermieri esposti a tali condizioni di maturare diritti previdenziali aggiuntivi, fino all'anticipo dell'età pensionabile. Anche il Belgio prevede specifiche tutele per le professioni caratterizzate da particolare penosità lavorativa. (ANSA).

