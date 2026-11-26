(ANSA) - ROMA, 26 NOV - La Federazione Italiana Medici di Medicina Generale esprime soddisfazione per le intese raggiunte in Veneto e Lombardia sui nuovi Accordi integrativi regionali, che valorizzano l'organizzazione della professione, introducono elementi di innovazione e rafforzano le condizioni per migliorare l'assistenza ai cittadini.

"Siamo molto soddisfatti per quanto fatto dai nostri dirigenti sindacali regionali e da tutti i colleghi che hanno lavorato ai tavoli della contrattazione, sapendo interpretare le esigenze della professione e tradurle in soluzioni concrete.

Apprezziamo la disponibilità al confronto delle amministrazioni regionali e la volontà di investire nella medicina generale", dichiara Niccolò Biancalani, segretario generale nazionale della Fimmg.

In Veneto, dove l'Accordo integrativo regionale viene rinnovato dopo oltre vent'anni, si pongono le basi per un modello assistenziale che integra le forme associative già consolidate con le Aggregazioni funzionali territoriali e le Case della Comunità, preservando la capillarità degli studi medici. Particolarmente significative la salvaguardia del personale di studio e l'introduzione di nuove tutele per la maternità.

In Lombardia, la preintesa prevede un incremento di 3,46 milioni di euro del fondo dei fattori produttivi, il riconoscimento economico delle forme associative avanzate e del personale di studio già attivati, nonché importanti progettualità legate agli obiettivi di salute, dalla prevenzione vaccinale all'assistenza domiciliare dei pazienti cronici e fragili.

Di tutt'altro tenore sono le notizie che ci giungono dalla Puglia. "Il rischio - prosegue Biancalani - è quello di smantellare un modello di medicina generale che negli anni ha saputo esprimere un'elevata capacità organizzativa, investendo nel lavoro di gruppo. Riportare i medici a lavorare isolati significherebbe impoverire l'offerta di salute sul territorio, proprio nel momento in cui il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di rafforzarla". (ANSA).

