(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Le irregolarità relative all'acquisto e all'assunzione dei nuovi farmaci anti-obesità è "pari al 2% dei pazienti trattati", ma il "vero problema è chi non può permettersi le cure". È quanto sottolinea la Società Italiana dell'Obesità (Sio), richiamando l'attenzione sul diritto alle cure e sulle disuguaglianze economiche che ne limitano l'accesso.

"Il dibattito sui nuovi farmaci contro l'obesità continua a concentrarsi sulle prescrizioni inappropriate, sui possibili abusi e persino sugli sconti praticati dalle farmacie. Questioni che meritano attenzione, ma che rischiano di oscurare un problema sanitario e sociale ben più ampio: quello delle persone con obesità che avrebbero bisogno di queste terapie, ma non possono permettersele - osserva Silvio Buscemi, presidente Sio -. Secondo alcuni dati, in Lombardia sarebbero state individuate circa 2.800 irregolarità a fronte di 140.000 persone trattate nel 2025: un rapporto pari al 2%. Probabilmente inferiore a prescrizioni di farmaci per altre patologie. Irregolarità che devono certamente essere accertate e contrastate, ma che non possono monopolizzare il dibattito sull'impiego di questi medicinali". Ed ancora: "Da settimane assistiamo a un dibattito pubblico che ruota quasi esclusivamente intorno all'utilizzo inappropriato dei farmaci contro l'obesità - rileva Buscemi -. È giusto contrastare le prescrizioni irregolari, soprattutto quando comportano un indebito rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale. Ma non possiamo continuare a raccontare questi farmaci soltanto attraverso gli abusi, come se fossero semplici prodotti per dimagrire. Sono terapie efficaci, capaci di produrre importanti benefici clinici e di ridurre le complicanze associate all'obesità, una malattia cronica, progressiva e recidivante riconosciuta da una Legge dello Stato". Un passaggio fondamentale che, tuttavia, non si traduce automaticamente nella rimborsabilità dei trattamenti farmacologici per la gestione del peso. "Per molte persone - prosegue - iniziare e soprattutto proseguire una terapia dipende esclusivamente dalle disponibilità economiche familiari. I costi possono raggiungere diverse centinaia di euro al mese, una spesa particolarmente impegnativa per trattamenti destinati a protrarsi nel tempo".

Quanto agli sconti praticati dalle farmacie, "se una riduzione del prezzo è consentita dalla legge, perché dovrebbe essere considerata negativamente? Per chi paga interamente le cure, anche uno sconto può fare la differenza. La vera questione - conclude Buscemi - non è contrapporre le persone con diabete a quelle con obesità. Entrambe hanno diritto a trattamenti appropriati e alla disponibilità dei medicinali necessari.

Dobbiamo certamente impedire gli abusi, ma anche affrontare il problema delle cure economicamente inaccessibili. Altrimenti continueremo a parlare di chi assume un farmaco senza averne diritto, dimenticando chi ne avrebbe bisogno e non può permetterselo". (ANSA).

