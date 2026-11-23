(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Restare in salute non dipende soltanto dalle cure ricevute, ma anche dalle opportunità che la società offre a ciascuno di noi. E' la tesi sostenuta da Sir Michael Marmot, tra i massimi esperti internazionali di epidemiologia, professore all'University College London e direttore dell'Institute of Health Equity, atteso in Campidoglio per la presentazione del 'Primo Atlante della salute urbana di Roma', curato da Alessio D'Amato e presentato oggi dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, uno strumento che fotografa le differenze nelle condizioni di salute e nei determinanti sociali nei diversi territori della città.

Ma quanto incidono concretamente i fattori socio economici rispetto alle scelte individuali e all'accesso alle cure? "Fornire una percentuale precisa è difficile", dichiara l'epidemiologo. "Tuttavia, secondo le stime, le condizioni sociali potrebbero spiegare circa l'80% delle disuguaglianze nella salute".

È proprio da questa consapevolezza che nascono le cosiddette 'Marmot Cities', le città che adottano i principi da lui elaborati per contrastare le disuguaglianze. L'esperienza è già stata avviata in Inghilterra, Galles e Scozia e si sta estendendo anche in Irlanda. ll lavoro parte dalla mappatura delle disuguaglianze sanitarie e delle condizioni sociali nei territori, con l'obiettivo di garantire a tutti le stesse opportunità di salute, indipendentemente dal reddito o dal luogo in cui vivono. (ANSA).

