(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Trasformare le domande delle famiglie in conoscenza condivisa e costruire un ponte concreto tra i laboratori di ricerca e la vita quotidiana: è stato questo il focus de 'La promessa' la maratona live promossa da Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica) andata in onda ieri sera dal Palazzo dell'Informazione di Roma.

Al centro del dibattito, il presente e il futuro della medicina di precisione e la straordinaria sinergia tra i centri clinici italiani e i più prestigiosi istituti statunitensi. A partire dalla testimonianza di Matteo Materazzi e Maura Soldati, il confronto ha acceso i riflettori sulle forme genetiche della Sla, in particolare quelle legate al gene Tardbp, mostrando come l'Italia sia oggi un punto di riferimento internazionale. Partendo da una prima mappatura condotta su 26 centri clinici coordinati dal Gruppo di Studio Malattie del Motoneurone della Società Italiana di Neurologia (Sin), il percorso si è concretizzato in uno studio multicentrico che coinvolge 8 centri italiani (Italian Tardbp Trial Readiness), sostenuto da Fondazione AriSla con un investimento di 700mila euro per preparare i pazienti alle future terapie molecolari mirate.

"Il nostro compito - ha dichiarato Fulvia Massimelli, presidente nazionale di Aisla - è tenere insieme due binari imprescindibili: sostenere la ricerca scientifica d'avanguardia, affinché i progressi della genetica diventino presto cure accessibili a tutti, e garantire oggi diritti, assistenza e sollievo concreto sui territori". L'evento di Roma ha inaugurato ufficialmente la tre giorni dedicata al futuro della ricerca. Il confronto prosegue oggi, giovedì 19, e domani, venerdì 20 novembre, a Milano con il X Convegno Scientifico AriSla. (ANSA).

