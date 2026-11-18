(ANSA) - ROMA, 18 NOV - La Società italiana d'igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti) esprime piena solidarietà a Gianni Rezza, socio della Siti e figura di riferimento dell'epidemiologia e della sanità pubblica nazionale e internazionale, a seguito della sua recente audizione presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sull'emergenza Covid-19.

Durante la pandemia, ricorda la società, Rezza ha ricoperto due incarichi strategici per il paese: dapprima come direttore del Dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed immunomediate dell'Istituto superiore di sanità (Iss) e, successivamente, come direttore generale della Prevenzione sanitaria presso il ministero della Salute.

"Con competenza, rigore scientifico e straordinario senso delle istituzioni, Rezza ha messo la propria esperienza al servizio della collettività: a lui va il profondo ringraziamento della Società italiana d'igiene", si legge nella nota diffusa dalla Siti.

"Accertare i fatti, valutare le decisioni e analizzare gli eventuali errori è legittimo e necessario. Delegittimare chi ha operato al servizio del Paese non lo è - sostiene Enrico Di Rosa, presidente della Siti -. Le scelte compiute durante la pandemia devono essere valutate alla luce delle conoscenze disponibili in quel momento e delle effettive responsabilità istituzionali. La nostra società scientifica auspica, inoltre, che i lavori della Commissione proseguano nel rispetto della dignità dei professionisti e del rigore del confronto scientifico, evitando contrapposizioni politiche, ideologiche e personali".

In questa prospettiva, la Società italiana d'igiene esprime la propria piena e convinta adesione alla lettera-appello, inoltrata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, della quale condivide integralmente le preoccupazioni, le argomentazioni e le richieste. (ANSA).

