"Siamo ancora nel corso del percorso di formazione post-laurea ma spesso veniamo 'arruolati' in corsia a tutti gli effetti. E i turni possono arrivare fino a 250 ore al mese con compensi che in alcuni casi scendono a 5-6 euro l'ora". A spiegare le condizioni di lavoro di un esercito di circa42mila specializzandi che si uniranno alla manifestazione del 5 dicembre in difesa della sanità pubblica, è Giovanni Gallo, responsabile del Settore Giovanidel sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed.

A metà strada tra studenti e lavoratori, gli specializzandi si sono già laureati in medicina e hanno ottenuto una borsa di studio in un'area specifica. Spesso sono fuori sede e si concentrano in tre regioni: Lombardia con 2500 posti di specializzazione messi al bando, Lazio (1800) ed Emilia Romagna (1600). "Le condizioni lavorative - sottolinea all'ANSA Giovanni Gallo - cambiano da scuola a scuola, persino all'interno dello stesso ateneo e della stessa disciplina.C'è una forte discrezionalità da parte delle universitàsu ciò che uno specializzando può fare, sulla possibilità di completare il percorso formativo all'estero e sulle modalità di riconoscimento delle attività svolte". Sulla carta l'orario previsto è di38 ore settimanali, ma "nella pratica si arriverebbe facilmente a superare le 60 ore. Con casi limite di medici che denunciano di lavorare fino a 250 ore mensili". Complessa è anche la posizione giuridica: per l'università sono ancora in formazione, mentre negli ospedali svolgono attività assistenziale con responsabilità professionali. Da qui la richiesta: "serve una riforma complessiva che introduca un vero contratto di formazione-lavoro evitando che la specializzazione si trasformi in un percorso di sfruttamento", conclude Gallo.