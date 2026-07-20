(ANSA) - ROMA, 20 LUG - (EMBARGO ALLE 00.30 DI MART) In un solo anno, il 2023, gli incidenti stradali hanno causato 50,9 milioni di feriti, 1,34 milioni di morti e 75,3 milioni di anni di vita sana persi a livello globale. Quasi un terzo dei decessi dovuti a incidenti stradali riguarda i pedoni, il 24% i motociclisti. Gli incidenti stradali sono stati la principale causa di morte tra i giovani di 10-39 anni a livello globale e la seconda tra i bambini di 5-9 anni. E oltre il 90% dei decessi si verifica nei paesi a basso e medio reddito. Lo rivela uno studio pubblicato su The Lancet Public Health e condotto all'Università di Washington.

A livello globale, gli incidenti stradali sono all'undicesima posizione tra le cause di morte e hanno rappresentato 75,3 milioni di anni di vita persi a causa di disabilità, una misura della perdita totale di salute che combina gli anni di vita persi per morte prematura e gli anni vissuti con disabilità. Tra il 1990 e il 2023 i tassi globali di nuovi casi e decessi per incidenti stradali sono diminuiti rispettivamente del 38,3% e del 32,3%, ma a vantaggio soprattutto dei paesi ricchi.

I paesi a basso e medio reddito registrano pochi incidenti ma hanno una mortalità più elevata, pari a 43,8 decessi ogni 100.000 persone. Al contrario, i paesi ad alto reddito hanno un tasso di mortalità più basso, pari a 7,5 decessi ogni 100.000 persone. Complessivamente, la mortalità per incidenti stradali è aumentata significativmente in sei paesi tra il 2010 e il 2023: Ghana, Giamaica, Repubblica Dominicana, Armenia, Costa Rica e Stati Uniti, con incrementi che vanno dal 13,2% negli Stati Uniti al 48,5% in Ghana.

"L'esito degli incidenti stradali dipende anche dai sistemi progettati per prevenirli e proteggere le persone quando si verificano", spiega Liane Ong, autrice senior dello studio. "I decessi stradali sono in gran parte prevenibili, ma i progressi richiedono investimenti costanti. Ridurli richiede infrastrutture più sicure, politiche di sicurezza più rigorose e una migliore assistenza di emergenza". (ANSA).

