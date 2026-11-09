(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Nell'ambito degli studi clinici sponsorizzati, l'Europa rallenta mentre la Cina accelera: tra il 2013 e il 2023, infatti, la quota europea sui nuovi studi avviati nel mondo è scesa dal 18% al 9%, mentre quella cinese è salita dall'8% al 29%. Per non restare indietro, la Lombardia punta sulle partnership, sulla trasformazione digitale e sulla competitività: se ne è discusso a Bergamo in occasione dell'appuntamento organizzato da Bion - Cluster lombardo scienze della vita, nell'ambito della nuova Academy sulla Ricerca Clinica avviata nel 2026.

"La ricerca clinica in Italia oggi deve fare i conti con alcuni nodi strutturali - sottolinea Alessandro Rambaldi, direttore scientifico From, Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo Ets -. Il primo è la scarsità di finanziamenti, il secondo una burocratizzazione eccessiva delle procedure per ottenerli, anche a livello europeo. Il terzo punto riguarda la sperimentazione animale, che in Italia è diventata particolarmente difficile ed estremamente onerosa. Infine, è fondamentale che i grandi ospedali, come il Papa Giovanni XXIII di Bergamo, abbiano la possibilità di ricavare dall'esperienza clinica di ogni giorno le informazioni e i dati utili per studiare gli esiti delle cure".

Per Gianluca Vago, presidente di Bion, occorre "una semplificazione burocratica che renda le fasi di analisi e approvazione da parte dei comitati etici più rapide e affidabili, una interpretazione più favorevole delle pur necessarie norme sulla tutela dei dati personali, standard omogenei entro cui muoversi, in linea con gli indirizzi dell'Unione Europea. E ancora, il coinvolgimento non solo formale ma strutturale e competente dei pazienti".

"In questo contesto, diventa fondamentale valorizzare e riconoscere sul piano professionale e contrattuale le figure che ogni giorno portano avanti la ricerca clinica all'interno degli ospedali e dei centri di ricerca", aggiunge Stefano Stabile, Gcp Quality Assurance Manager, Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

"Siamo convinti che lo sviluppo di un modello di Clinical Trial Center - conclude Giulia Peruzzotti, direttrice Clinical Trial Center Istituto Europeo di Oncologia - sia una leva strategica per trasformare l'eccellenza scientifica in opportunità concrete per i pazienti". (ANSA).

