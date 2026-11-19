(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Sviluppato un dispositivo che sfrutta il classico movimento del filo interdentale per raccogliere il fluido presente negli spazi tra denti e gengive e analizzarlo in tempo reale per ottenere informazioni sia sulla salute della bocca, sia di tutto l'organismo. È il risultato del lavoro di scienziati della Hong Kong University of Science and technology.

Secondo quanto riferito su Science Advances, il dispositivo è in grado di analizzare i componenti di questo fluido - ricco di glucosio, acido urico e altre sostanze; i primi test effettuati su un piccolo gruppo di volontari mostrano che in questo modo è possibile monitorare sia la salute del cavo orale, sia il metabolismo dell'intero organismo.

Poiché il fluido crevicolare gengivale contiene elementi derivanti dal sangue, studiarne la composizione potrebbe consentire di tenere sotto controllo condizioni come parodontite, iperuricemia e diabete. Tuttavia, al momento non esiste uno strumento che permetta di raccogliere e quantificare facilmente questo fluido a casa propria. Il team diretto da Yixin Yan ha ideato un dispositivo unico nel suo genere, capace di prelevare campioni di fluido (nell'ordine di frazioni di microlitro) durante la normale pulizia con il filo interdentale.

Il dispositivo ha infatti l'aspetto di un bastoncino per filo interdentale. Si basa su una struttura a due filamenti o fibre microscopiche affiancate per catturare, guidare e trasportare le gocce di liquido senza bisogno di tubi chiusi tradizionali. In questo modo raccoglie e concentra il fluido e misura istantaneamente i livelli di acido urico, glucosio, perossido di idrogeno e pH presenti in esso grazie a un set di sensori miniaturizzati integrati. I risultati ottenuti su 12 persone - tra cui volontari sani e pazienti con patologie dentali o diabete di tipo II - ne hanno dimostrato l'efficacia. Ad esempio, le misurazioni di acido urico e glucosio nel fluido sono risultate correlate alla glicemia nel sangue. Inoltre, il dispositivo è stato in grado di distinguere tra aree sane e aree infiammate. "La nostra piattaforma potrebbe consentire ai pazienti di osservare, in tempo reale, come la salute del parodonto (le gengive) influisca sui livelli di glucosio, creando un meccanismo di feedback che incoraggia sia l'igiene orale sia l'autogestione della propria salute metabolica", scrivono gli autori sul paper. (ANSA).

