(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Il tema delle liste d'attesa "va affrontato e risolto con grande determinazione, così come la questione della sicurezza dei medici, perchè è inaccettabile che un medico che presta un servizio al pubblico possa essere aggredito. Credo inoltre che il medico" di medicina generale "e l'odontoiatra debbano continuare ad essere dei liberi professionisti e la scelta del governo" sulle case di comunità "è andata nella giusta direzione". Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, intervenendo al convegno 'Il lavoro dei medici nell'Italia custodita dalla cura' organizzato dalla Fnomceo, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri a Roma.

Per Tajani, "l'accordo raggiunto per cui i medici preseranno un certo numero di ore di servizio nelle case di comunità, è una scelta giusta, ma togliere al medico di base la facoltà di essere un libero professionista e al cittadino quella di scegliersi il medico che preferisce è una questione di libertà che non può essere cancellata".

Sul rapporto tra sanità pubblica e privata, "il servizio pubblico si chiama tale perchè aiuta il pubblico", i cittadini, "ma chi eroga il servizio non deve essere per forza lo Stato ma può essere anche un privato - ha aggiunto Tajani -. Questo è il modello corretto che io credo debba essere applicato nel nostro Paese e il governo sta andando in questa direzione". (ANSA).

