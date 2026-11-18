Gli antibiotici sono indispensabili per curare molte infezioni batteriche e vanno usati solo quando il medico li prescrive, seguendo le sue indicazioni. Una regola semplice ma che nella vita quotidiana è facile dimenticare: parte da qui 'Te lo direbbe anche un bambino' la campagna 2026 dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), realizzata in collaborazione con il ministero della Salute, per promuovere l'uso consapevole degli antibiotici e contrastare l'antibiotico-resistenza. L'iniziativa riflette il tema della Giornata europea degli antibiotici (18 novembre), che ha come slogan 'Care for your kids - use antibiotics wisely', che ha lo scopo di sottolineare come il modo in cui usiamo oggi gli antibiotici riguarda la salute di tutti, delle generazioni di oggi come di quelle che verranno. "Questa campagna nasce dalla convinzione che i cittadini possano dare un contributo decisivo all'uso appropriato degli antibiotici - dichiara Robert Nisticò, presidente Aifa -. Spiegare le ragioni di una prescrizione, così come quelle per cui in altri casi l'antibiotico è superfluo, permette a ciascuno di partecipare con maggiore consapevolezza alle decisioni che riguardano la propria salute".

Un tema che nel nostro Paese assume un rilievo particolare. In base al report del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), in Italia nel 2025 il consumo è diminuito del 4,9% rispetto al 2024, ma resta del 12% superiore rispetto alla media europea. In tema di appropriatezza prescrittiva, in Italia il 51,4% degli antibiotici utilizzati appartiene alla categoria Access (farmaci raccomandati come prima scelta), contro una media europea del 62,5% e un obiettivo del 65% entro il 2030. Anche negli ospedali italiani il consumo di antibiotici supera la media europea (1,9 contro 1,6 dosi giornaliere per 1.000 abitanti). Si registra un crescente ricorso agli antibiotici Reserve, quelli di ultima istanza, che rappresentano il 6% dei consumi ospedalieri.

Inoltre, secondo i più recenti dati dell'Osservatorio nazionale sull'Impiego dei medicinali (OsMed), nel 2025 quasi quattro italiani su dieci hanno ricevuto almeno una prescrizione di antibiotici, con un utilizzo particolarmente elevato tra i bambini fino a quattro anni e gli anziani sopra i 75. Il consumo di antibiotici continua a presentare forti differenze territoriali: al Sud si registrano 18,3 dosi giornaliere per 1.000 abitanti, contro le 13,3 del Nord e le 16,9 del Centro.



La campagna sarà diffusa dal 18 novembre al 13 dicembre sulle Reti Rai e successivamente sulle reti televisive e radiofoniche private nazionali e locali, carta stampata e digital, metropolitane di Roma, Milano e Napoli, e sul Portale istituzionale e i canali social dell'Agenzia Italiana del Farmaco e del Ministero della Salute.

In occasione della Giornata europea dell'antibiotico e della diffusione della campagna, il ministero della Salute ricorda che, secondo i recenti dati europei pubblicati dall'Ecdc, relativi al 2025, ogni anno, oltre 35.000 persone nell'Unione europea e nello Spazio economico europeo muoiono a causa di infezioni sostenute da batteri resistenti agli antibiotici.

Inoltre, si stima che ogni anno circa 4,3 milioni di pazienti acquisiscano almeno una infezione correlata all'assistenza sanitaria durante il ricovero ospedaliero; un microrganismo su tre identificato in queste infezioni è resistente agli antibiotici, con conseguente limitazione delle opzioni terapeutiche.

Secondo l'Ecdc, inoltre, oltre il 70% del carico sanitario associato alla resistenza antimicrobica nell'Unione Europea è attribuibile a infezioni correlate all'assistenza causate da batteri multiresistenti.

Il ministero della Salute ricorda inoltre che dal 18 al 24 novembre si celebra la Settimana mondiale sull'uso consapevole degli antibiotici (World Amr Awareness Week - Waaw). L'evento è volto a sensibilizzare e accrescere la comprensione della resistenza antimicrobica e a promuovere un'azione globale per contrastare l'emergenza e la diffusione di agenti patogeni resistenti ai farmaci.

Il tema di quest'anno è 'One Health, one action: Prevent Amr now' - 'One health, un'unica salute, un'unica azione: preveniamo l'antibiotico resistenza adesso'. Un messaggio che ha lo scopo di incoraggiare l'uso prudente degli antimicrobici in tutti i settori, umano, animale, agroalimentare, ambientale, e di promuovere le migliori pratiche tra il pubblico, gli stakeholder di One Health e i responsabili politici, che svolgono tutti un ruolo fondamentale nel ridurre l'ulteriore sviluppo e diffusione della resistenza antimicrobica.



