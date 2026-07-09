(ANSA) - ROMA, 09 LUG - La trombosi venosa profonda e l'embolia polmonare non colpiscono solo soggetti anziani o fragili, ma rappresentano un rischio concreto anche per gli atleti professionisti e amatoriali, spesso nel pieno della forma fisica. Per colmare la carenza di dati scientifici su questa condizione, Fondazione Arianna Anticoagulazione ETS ha presentato a Bologna, in occasione del suo 10mo convegno, lo studio osservazionale multicentrico nazionale Start-Sport e il contestuale avvio della campagna "Ritorno in gioco-vincere la trombosi nello sport" mirata a sensibilizzare ed informare atleti, allenatori, medici sportivi e riabilitativi, fisioterapisti e società sportive sui fattori di rischio prevenibili, sui sintomi da non sottovalutare e sull'importanza di una diagnosi tempestiva del tromboembolismo venoso. L'iniziativa è supportata dall'Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati (A.I.P.A.) di Cremona e patrocinata dalla Federazione dei Centri per la diagnosi della trombosi e la Sorveglianza delle terapie Antitrombotiche (F.C.S.A.).

"Una maggiore consapevolezza da parte di medici, atleti, allenatori e fisioterapisti delle peculiarità di questa condizione patologica in soggetti giovani e sportivi può condurre a diagnosi più accurate e tempestive che permettano di iniziare i trattamenti antitrombotici adeguati , consentendo di ridurre il rischio di morte improvvisa da embolia polmonare" ha spiegato Sophie Testa di Fondazione Arianna Anticoagulazione, vice-presidente di F.C.S.A. (ANSA).

