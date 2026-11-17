(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Via libera dalla Commissione europea al farmaco Daraxonrasib per il trattamento di seconda linea del tumore del pancreas metastatico. La molecola ha infatti ottenuto la Autorizzazione all'immissione in commercio centralizzata nell'Ue (EU centralised marketing authorisation), come pubblicato sul sito della Commissione europea nella sezione 'Registro dei prodotti medicinali dell'Unione'.

L'ok della Commissione europea arriva dopo il parere positivo dello scorso ottobre da parte dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) e rende il farmaco commercializzabile nei Paesi dell'Ue, oltre che in Islanda, Norvegia e Liechtenstein. Ora spetta alle agenzie regolatorie nazionali negoziare la rimborsabilità del farmaco nei vari Paesi.

"Stiamo collaborando attivamente con i sistemi sanitari e le parti interessate in tutta la regione - ha affermato in una nota l'amministratore delegato e presidente dell'azienda produttrice Revolution Medicines, Mark Goldsmith - per favorire un accesso tempestivo da parte dei pazienti idonei. Continuiamo inoltre a dialogare con le autorità di regolamentazione di tutto il mondo, con l'obiettivo di estendere e accelerare la disponibilità del farmaco per i pazienti che potrebbero trarne beneficio".

L'approvazione si basa sui risultati dello studio clinico di fase 3 RASolute 302 su 500 pazienti, presentati al congresso annuale dell'American society of clinical oncology (Asco) 2026 e pubblicati sul New England Journal of Medicine. Confrontando l'efficacia di daraxonrasib con la chemioterapia in pazienti con adenocarcinoma pancreatico metastatico precedentemente trattato, lo studio ha dimostrato un aumento delle mediane della sopravvivenza globale e della sopravvivenza libera da malattia: ha permesso di raddoppiare la sopravvivenza mediana (ovvero il tempo dopo il quale la metà dei pazienti è ancora viva) rispetto alla chemioterapia, passando da 6,6 a 13,2 mesi.

A sei mesi dall'inizio del trattamento, la sopravvivenza stimata era del 77,7% con daraxonrasib contro il 54,9% con chemioterapia. Un trattamento dunque molto importante in una neoplasia a prognosi sfavorevole come il tumore al pancreas, ma che non determina, precisano gli esperti, una guarigione dal tumore. (ANSA).

