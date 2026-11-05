(ANSA) - AVIANO, 05 NOV - Dare voce a pazienti, familiari e professionisti sanitari per raccontare l'alleanza terapeutica e il valore della relazione di cura. È l'obiettivo di "Uno più uno fa duemila", il nuovo podcast del Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone), presentato oggi in occasione della seconda edizione del convegno Focus on Care.

La serie, articolata in sei episodi, affronta temi che accompagnano il percorso oncologico: dalla diagnosi alla ricerca di informazioni affidabili, dalla comunicazione della malattia ai figli alla vita di coppia, fino alle cure simultanee e palliative.

Nato da un'idea dell'Oncologia medica e prevenzione oncologica, il progetto intende offrire sostegno emotivo e informazioni scientificamente fondate, mettendo al centro la qualità della vita.

"Quando le persone si incontrano e trovano davvero, il risultato non è semplicemente la somma, ma qualcosa di molto più grande", spiegano i curatori. Il convegno ha approfondito anche la gestione della dispnea nei malati oncologici e non oncologici e le novità della ricerca nelle cure palliative e simultanee.

(ANSA).

