(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Due fiocchetti, uno rosa e uno azzurro, per ricordare i due tumori più frequenti nella donna e nell'uomo, quello del seno e quello della prostata. E un'unica grande sfida: non limitarsi a sconfiggere la malattia, ma restituire alle persone il loro futuro, i progetti e la qualità di vita che il tumore rischia di compromettere. È questo il messaggio del terzo Charity Gala Dinner della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, che ha riunito alle Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia, ospiti della ASL Roma 1, il mondo delle istituzioni, delle imprese, dell'associazionismo e della filantropia in una gara di solidarietà volta a sostenere due progetti innovativi contro i tumori del seno e della prostata. Tra i protagonisti della serata Caterina Balivo, Serena Autieri e Raoul Bova. Il momento più atteso è stato l'annuncio della raccolta fondi: 532.000 euro destinati a sostenere i due progetti oncologici.

"Sono tanti gli amici del Gemelli che hanno accettato questa sera il nostro invito, tra istituzioni, aziende e sostenitori, - ha dichiarato Daniele Franco, Presidente della Fondazione -.

Tutti insieme ci aiuteranno a svolgere meglio il nostro lavoro e la nostra attività di ricerca, concentrata intorno a questi due progetti sul tumore del seno e della prostata". A illustrarli Gianluca Franceschini, direttore della Uoc di Chirurgia Senologica e del Centro Integrato di Senologia del Policlinico e Bernardo Rocco, direttore della Uoc di Clinica Urologica.

Precision Breast punta a migliorare la presa in carico delle donne, dalla terapia al recupero della piena qualità di vita; Precision Prostate a individuare precocemente i pazienti a maggior rischio di recidiva, personalizzando le cure e preservando le funzioni urinarie e sessuali.

"Il progetto di ricerca 'Persone al centro' - ha dichiarato Franceschini - ha l'obiettivo di creare percorsi specifici per le nostre pazienti e questo rientra nel concetto dell'oncologia di precisione che non prevede solo farmaci mirati per i tumori, ma anche percorsi clinici dedicati e personalizzati per ogni singola persona". "I tumori della prostata e della mammella sono due forme diverse ma allo stesso tempo simili per l'ormono-sensibilità e perché impattano su una sfera molto personale, con ricadute anche sulla vita di coppia, - ha affermato Rocco -. Fare ricerca è importante, sia per l'aspetto della prevenzione per profilare meglio quali soggetti possano avvalersi di un programma mirato, sia per quello della medicina di precisione. Oggi abbiamo trattamenti multidisciplinari ad alta tecnologia, dalla robotica, ai farmaci innovativi". (ANSA).

