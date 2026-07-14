È giunta all'ottava edizione la Regata per la Vita, un appuntamento che ogni anno nelle Marche unisce sport, solidarietà e salute. Le 35 imbarcazioni in gara sono partite da Senigallia per arrivare alla Marina Dorica di Ancona: quest'anno la vincitrice è stata Azzurra III, premiata alla presenza delle istituzioni, delle associazioni di volontariato, dei pazienti, dei professionisti sanitari.

L'intera iniziativa è stata promossa dalla Clinica oncologica dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche e dell'Università Politecnica delle Marche insieme all'armatore e campione di vela Alberto Rossi, alla Marina Dorica di Ancona, al Club Nautico di Senigallia, alla Lega navale di Senigallia, alla Federazione italiana di Vela - X Zona e alla One Health Foundation Ets. L'obiettivo è raccogliere fondi a sostegno dell'oncologia marchigiana e in particolare di Marcangola, la rete che unisce quasi 50 associazioni di pazienti e di volontariato che operano sul territorio della Regione. Grazie al prezioso contributo di numerosi volontari sono assistiti donne e uomini colpiti da cancro.

La novità per l'edizione 2026 è stato il lancio dei primi 'Ambasciatori della Salute One Health'. Inoltre, per il 2026 è stato allestito anche un punto di prevenzione con la possibilità di erogare check-up gratuiti dermatologici e nutrizionisti rivolti agli equipaggi partecipanti.

"La Regata per la Vita si conferma come uno degli appuntamenti più significativi nel panorama delle iniziative solidali delle Marche - sottolinea Rossana Berardi, professoressa ordinaria in oncologia medica all'Università politecnica delle Marche e presidente di One Health Foundation -. Nella nostra Regione le nuove diagnosi di cancro sono oltre 11mila ogni anno e quindi i tumori impattano fortemente sulla società oltre che sul nostro servizio sanitario". "La Regata per la vita non è solo una bella pagina di sport e solidarietà - spiega il rettore dell'Università Politecnica delle Marche, Enrico Quagliarini - ma la più viva espressione di come prevenzione e divulgazione siano un tassello fondamentale nel campo della salute".

"Continueremo a essere al fianco di queste iniziative che sensibilizzano l'opinione pubblica sugli aspetti di prevenzione e cura delle patologie oncologiche", afferma Armando Gozzini, direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche.

La grande novità per l’edizione 2026 è stato appunto il lancio dei primi “Ambasciatori della Salute One Health”. Alcuni studenti del Corso di Laurea in Medicina dell’Università Politecnica delle Marche, in particolare Aurora Gregoretti, Emanuele Naso, Jacopo Manenti, Angela Marga, Sara Severi, Sara Gozzoli, Sara Senni, Silvia Giovanetti, hanno già dato prova, nelle scorse settimane durante il corso di Oncologia, di contribuire alla divulgazione dei temi legati alla prevenzione. Sono stati realizzati dei podcast che sono stati poi mostrati in anteprima durante la premiazione della Regata.

