(ANSA) - BARI, 12 NOV - Il sodio butirrato potrebbe in alcuni casi migliorare la risposta delle cellule ai trattamenti antitumorali. A questo risultato è giunto uno studio dell'università Aldo Moro di Bari, coordinato dal professor Antonio Mazzocca, focalizzato sulla farmacoresistenza, considerata oggi uno dei principali ostacoli all'efficacia delle terapie oncologiche. Per studiare i meccanismi che permettono alle cellule tumorali di sopravvivere ai trattamenti, i ricercatori di UniBa hanno analizzato quelle del colon, della mammella e del fegato, confrontando quelle sensibili ai farmaci con altre diventate resistenti. Dall'analisi, pubblicata sulla rivista scientifica internazionale Journal of biological chemistry, è emerso un elemento comune ai tre modelli: nelle cellule resistenti ai farmaci aumentano sia la produzione di D-lattato, una sostanza coinvolta nel metabolismo cellulare, sia l'espressione e l'attività dell'enzima GlO1, che contribuisce alla sua formazione.

I risultati - spiega una nota dell'Ateneo barese - rafforzano le evidenze scientifiche sul legame tra alcune alterazioni metaboliche e la capacità delle cellule tumorali di resistere ai trattamenti. I ricercatori hanno però anche capito in che modo sia possibile intervenire, sperimentando il sodio butirrato, una forma del butirrato prodotto anche dai batteri intestinali attraverso la fermentazione delle fibre alimentari, osservando una riduzione dell'attività di GlO1 e una maggiore sensibilità ai farmaci in alcuni dei modelli cellulari studiati. Gli effetti più significativi, evidenzia UniBa, sono stati rilevati nelle cellule tumorali del colon e della mammella, mentre la risposta è risultata differente nei modelli di tumore del fegato.

"Comprendere come le cellule tumorali modificano il proprio metabolismo per adattarsi ai farmaci - sottolinea Mazzocca - è un passaggio importante per individuare nuove strategie contro la farmacoresistenza". (ANSA).

