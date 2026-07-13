(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Un batterio coinvolto nella malattia gengivale potrebbe contribuire all'accumulo di calcio nella valvola aortica, favorendo lo sviluppo di una patologia valvolare cardiaca comune e grave. È quanto suggerisce una ricerca che sarà presentata al congresso dell'American Heart Association a Boston, condotta presso il Centro nazionale per le malattie cardiovascolari dell'ospedale Fuwai di Pechino.

La stenosi valvolare aortica si verifica quando la valvola aortica, che consente il passaggio del sangue dal cuore all'aorta, si ispessisce e si calcifica, limitando il flusso di sangue ricco di ossigeno verso l'organismo. Asintomatica nelle fasi iniziali, può provocare affaticamento, dolore toracico, mancanza di fiato, svenimenti, insufficienza cardiaca e, nei casi più gravi, morte prematura. Il trattamento standard è la sostituzione della valvola. Lo studio identifica un possibile meccanismo biologico che collega la malattia gengivale cronica e le infezioni alla stenosi valvolare aortica calcifica.

I ricercatori si sono concentrati sul batterio Porphyromonas gingivalis, che svolge un ruolo importante nello sviluppo dell'infiammazione gengivale e nella distruzione del tessuto gengivale ed è stato precedentemente associato anche all'infiammazione sistemica e al rischio di malattie cardiovascolari, tra cui l'aterosclerosi e la malattia coronarica.

Gli studiosi hanno analizzato la presenza e la quantità del batterio nel tessuto valvolare cardiaco umano rimosso durante interventi di sostituzione valvolare. Sono stati esaminati campioni prelevati da persone con stenosi valvolare e da persone con altre patologie valvolari. "Siamo rimasti sorpresi dalla quantità di P. gingivalis presente nelle valvole aortiche calcificate", afferma il coautore Chenyang Li; nelle altre patologie valvolari, invece, il batterio non risultava presente.

Successivamente, somministrando ai topi P. gingivalis vitale, i ricercatori hanno osservato che l'esposizione ripetuta al batterio portava al suo accumulo nelle valvole aortiche, a un aumento della calcificazione valvolare e alla comparsa di segni compatibili con stenosi aortica. Alcuni topi hanno ricevuto antibiotici: il trattamento attenuava questi effetti. Gli esperti hanno inoltre osservato che, nelle cellule valvolari dei topi, P. gingivalis attiva l'interleuchina-1 beta (IL-1β), una proteina coinvolta nei processi infiammatori. Eliminando l'IL-1β, la calcificazione e le alterazioni valvolari si riducevano significativamente anche in presenza del batterio. "Una buona igiene orale e il trattamento della malattia parodontale sono importanti per la salute complessiva e possono avere benefici anche per quella cardiovascolare", conclude Li.

(ANSA).

