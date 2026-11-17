(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Un mal di gola su due finisce con la prescrizione di un antibiotico, ma quasi sempre (9 volte su 10) la causa è un virus e, pertanto, l'assunzione del farmaco è inutile. Per limitare questo fenomeno, arriva la proposta di puntare sulla farmacia: se, oltre al test rapido per lo streptococco, si effettuasse lì anche la dispensazione in deroga dell'antibiotico ai soli pazienti positivi (che avverrebbe in accordo con il medico), il Servizio sanitario nazionale risparmierebbe circa 81 milioni di euro l'anno e l'intera collettività circa 151 milioni, con 4 milioni in meno di visite dal medico e il 64% in meno di cicli di antibiotico. Sono le conclusioni di uno studio realizzato dalla Federazione dei giovani farmacisti (Fenagifar) e dalla Fondazione Collegio Carlo Alberto, illustrato nel corso di un incontro organizzato con il patrocinio del ministero della Salute, Fofi e Federfarma.

Al centro del dibattito, l'antimicrobico-resistenza. Per misurare il fenomeno, nel 2026 sono stati raccolti 898 questionari in circa 250 farmacie italiane.

Il test rapido dello streptococco in farmacia, che aiuta a distinguere l'infezione virale da quella batterica, è stato fatto da appena il 22% degli adulti (contro il 53% dei bambini), anche se il 61% lo giudica molto utile.

Quando si arriva alla ricetta per l'antibiotico, solo nel 26% dei casi è per l'amoxicillina, il principio attivo che l'Organizzazione mondiale della sanità indica come prima scelta per il mal di gola di origine batterica.

"Contrastare l'antimicrobico-resistenza significa innanzitutto promuovere un uso appropriato e consapevole degli antibiotici, assumerli solo quando necessario e dietro prescrizione medica, evitando comportamenti impropri e ogni forma di fai-da-te", ha dichiarato il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato nel corso dell'incontro.

"Il percorso che proponiamo prevede test rapido, protocollo definito e un solo accesso, lasciando al medico i casi che lo richiedono - ha spiegato Francesco Ferro Russo, presidente di Fenagifar -. Chiediamo di avviare una sperimentazione in un campione di farmacie, per misurare sul campo ciò che il modello stima". (ANSA).

