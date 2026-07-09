(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Mercati contadini in settanta ospedali italiani domani, venerdì 10 luglio, a partire dalle ore 9, per lanciare il primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, con l'obiettivo preciso di riportare al centro delle abitudini di consumo il cibo che fa bene, previene le malattie e migliora la qualità della vita, contrastando la diffusione degli alimenti che, al contrario, sono nocivi e aumentano il rischio di ammalarsi.

L'iniziativa, unica nel suo genere, è promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia e lanciata per la prima volta insieme alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e a decine di strutture sanitarie che rappresentano eccellenze a livello nazionale ed europeo. Solo per citarne alcuni, si va, appunto, dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma al Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, dall'Istituto Giannina Gaslini di Genova all'IRCCS Policlinico di Sant'Orsola Malpighi di Bologna, dal Policlinico di Bari agli Ospedali Civico di Cristina Benfratelli - Arnas di Palermo, dall'Ospedale Isola Tiberina - Gemelli Isola al Mater Olbia Hospital, dall'Ospedale Pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli, all'Ospedale Pediatrico Regina Margherita di Torino passando per tutte le altre regioni italiane.

A Roma in concomitanza con l'inaugurazione dei mercati alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e all'Ospedale Isola Tiberina - Gemelli Isola si terrà alle ore 10.30 un incontro nell'aula Brasca del Gemelli (Ingresso Principale, IV Piano, Largo A. Gemelli) alla presenza di Vincenzo Gesmundo, segretario generale Coldiretti, Ettore Prandini, presidente Coldiretti, Daniele Franco, presidente Fondazione Policlinico Gemelli, Antonio Gasbarrini, presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Aletheia e Direttore scientifico della Fondazione Policlinico Gemelli, Dominga Cotarella, presidente Fondazione Campagna Amica, Daniele Piacentini, direttore generale Fondazione Policlinico Gemelli, oltre a Francesco Lollobrigida, Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, al professor Rocco Bellantone, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), a Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio e a Roberto Gualtieri, sindaco di Roma.

Per l'occasione verrà allestita un'esposizione sui pericoli per la salute legati ai cibi che fanno male, a partire da quelli ultraformulati, contrapposti ai benefici per l'organismo assicurati dai prodotti della Dieta Mediterranea. Verranno inoltre divulgati i risultati dell'Instant Report Coldiretti-Censis "Mangiare bene per vivere meglio" che fotografa per la prima volta il rapporto tra gli italiani e il consumo di junk food. (ANSA).

