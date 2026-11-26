(ANSA) - GENOVA, 26 NOV - Medici e infermieri genovesi in missione in Camerun, scambi tra studenti e specializzandi, tirocini clinici e ricerche congiunte sulle malattie infettive: è quanto prevede il progetto triennale promosso da Fondazione Italiana per lo studio e la lotta delle Malattie Infettive e Fondazione Pallavicino, in collaborazione con l'Università di Genova e la Catholic University of Cameroon. L'obiettivo - si legge in una nota - è "strutturare una collaborazione stabile nella formazione universitaria, nella ricerca scientifica e nella cooperazione sanitaria".

Le attività si concentreranno sulle principali patologie infettive dell'Africa subsahariana: Hiv/Aids e coinfezioni opportunistiche, tubercolosi, malaria severa, epatiti virali croniche, sepsi e infezioni ospedaliere. Particolare attenzione sarà rivolta alle sfide emergenti: antibiotico-resistenza, infezioni fungine invasive, arbovirosi come dengue, 'chikungunya' e 'zika', malattie tropicali neglette, febbri emorragiche virali e preparazione alle pandemie. Il progetto riguarderà anche i pazienti immunocompromessi, la gravidanza e l'età pediatrica. Un Comitato scientifico bilaterale definirà le priorità, coordinerà le attività, monitorerà i risultati e individuerà opportunità di finanziamento. La collaborazione avrà durata triennale, rinnovabile.

"Il progetto nasce dalla condivisione: mettiamo in comune esperienza e competenze per fare ricerca, curare e formare nuovi medici, con l'obiettivo di costruire una rete stabile tra Genova e il Camerun a partire da quanto fatto finora. Sono già allo studio un Centro congiunto di salute globale, master e corsi internazionali, collaborazioni con ONG e organismi internazionali, programmi europei di ricerca e l'estensione ad altre discipline mediche", dichiara Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive e Tropicali dell'Università di Genova e Presidente di Filmi. Aggiunge il principe Domenico Antonio Pallavicino della Fondazione Pallavicino: "Siamo da sempre al fianco del territorio, non solo sul piano culturale ma anche sanitario, collaborando con le istituzioni a livello locale e internazionale. Abbiamo il dovere di mettere a disposizione le nostre conoscenze: un progresso che resta di pochi non è un vero progresso, e la ricerca e la cura delle persone sono il primo terreno su cui si misura". (ANSA).

