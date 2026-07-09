(ANSA) - NAIROBI, 09 LUG - L'epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo è la "più rapida mai registrata", con il virus che continua a diffondersi più velocemente della capacità di risposta sanitaria. Lo ha dichiarato oggi sul suo profilo X l'agenzia sanitaria dell'Unione Africana, Africa Cdc, dopo che l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha aggiornato a 600 il numero dei decessi confermati. Dall'inizio dell'epidemia, dichiarata a metà maggio, sono stati registrati 1.759 casi conclamati. Il focolaio, causato dal raro ceppo Bundibugyo, è concentrato soprattutto nella provincia orientale congolese di Ituri e non dispone ancora di un vaccino o di una terapia approvati. Dal 2 luglio è in corso una sperimentazione clinica su due trattamenti sperimentali. (ANSA).

