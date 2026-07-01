NEW YORK - L'ente statunitense per il controllo sui farmaci , la Fda (Food and Drug Administration) promuove le bustine di nicotina come alternativa meno dannosa alle sigarette. L'autorità americana del farmaco autorizzerà i produttori delle bustine di nicotina a pubblicizzarle come un prodotto che, rispetto alle sigarette tradizionali, riduce il rischio di tumore della bocca, ai polmoni, malattie cardiache, ictus, enfisema e bronchite cronica.

Restano però le critiche di chi teme che questi prodotti possano esercitare un forte richiamo sui giovani e creare nuove dipendenze. "La valutazione della Fda sui prodotti a rischio modificato mira a garantire che i consumatori adulti dispongano di informazioni chiare e basate su evidenze scientifiche riguardo ai rischi relativi dei prodotti del tabacco, affinché possano compiere scelte informate", ha detto Bret Koplow, direttore ad interim del Centro per i prodotti del tabacco dell'agenzia.

